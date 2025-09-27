DIRETTA Serie A Cagliari-Inter 0-1 | la sblocca Lautaro Martinez! – LIVE

La sfida tra rossoblu e nerazzurri verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it L’ultima partita del palinsesto del sabato della quinta giornata di Serie A oltre metterà di fronte, non solamente Cagliari e Inter, ma anche due fratelli: Sebastiano e Pio Esposito. Una sfida che arricchisce di un’ulteriore tema di dibattito la partita di questa sera all’Unipol Domus. DIRETTA Serie A, Cagliari-Inter: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it Reduce da due vittorie consecutive contro Ajax e Sassuolo, la squadra allenata da Cristian Chivu va a caccia del tris in terra sarda per portarsi a quota nove punti in classifica e mettere pressione a Milan e Napoli, che si sfideranno domani sera allo stadio San Siro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

