DIRETTA Roma-Verona Gasperini in conferenza stampa LIVE

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida con l’Hellas per chiudere una super settimana dopo le vittorie con Lazio e Nizza La Roma vuole concludere la sua settimana perfetta dopo aver vinto il derby con la Lazio e aver battuto anche il Nizza all’esordio europeo. All’Olimpico domani arriva il Verona di Zanetti, ancora senza vittoria ma con una sola sconfitta in campionato. Gian Piero Gasperini – calciomercato.it Dalle 13.45 in diretta su Calciomercato.it le parole del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: (IN AGGIORNAMENTO) L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Roma-Verona, Gasperini in conferenza stampa LIVE

In questa notizia si parla di: diretta - roma

Aston Villa-Roma (Amichevole, 06-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Diretta TV su DAZN

Kaiserslautern-Roma, prima amichevole estiva: diretta su DAZN il 26 luglio alle 18

Kaiserslautern-Roma, streaming gratis e diretta TV Sky Sport, DAZN o Mediaset? Dove vedere amichevole

- La finale tra Juventus e Roma in diretta in 168 paesi: produzione da 12 telecamere - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook

Ascolta il prepartita in diretta di #NiceRoma! ? A seguire, la radiocronaca live del match! https://asroma.com/it/notizie/73943/radiocronache-live… #ASRoma #UEL - X Vai su X

Pronostico Roma-Verona: questo segno è una costante - Verona è una partita della quinta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Scrive ilveggente.it

DIRETTA Roma, futuro Pellegrini e conferenza Gasperini: le news del 27 settembre - Reduce da due vittorie importanti contro la Lazio e il Nizza, la Roma domani affronterà il Verona per cercare di calare il tris e andare alla sosta del campionato con 12 punti in classifica. Secondo asromalive.it