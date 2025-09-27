DIRETTA Milan-Napoli la conferenza di Conte | seguila live

Antonio Conte in conferenza stampa presenta la sfida di campionato contro il Milan: primo big match per il Napoli in campionato Il Napoli va in trasferta a San Siro per affrontare il Milan, in un inconrtro che ha già il sapore di sfida Scudetto. I destini di Antonio Conte e Massimiliano Allegri si sfiorano da 12 anni: in tutto questo tempo non si sono mai incrociati l’uno contro l’altro. Antonio Conte in conferenza stampa (Calciomercato.it) Il Napoli arriva a questo match a punteggio pieno: 12 punti in 4 gare di campionato. Il Milan è in scia, ha giocato anche in Coppa Italia, ma il mister ha fatto un po’ di turnover per far rifiatare qualche titolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

