Diretta Italia-Polonia 25-21 25-22 21-19 | Sani cambia la gara e porta l' Italia a +2

Ilmessaggero.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia vola in semifinale ai mondiali di pallavolo in corso nelle Filippine. Gli azzurri ai quarti hanno battuto il Belgio 3-0 (25-13, 25-18, 25-18), "vendicandosi". 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

diretta italia polonia 25 21 25 22 21 19 sani cambia la gara e porta l italia a 2

© Ilmessaggero.it - Diretta Italia-Polonia 25-21, 25-22, 21-19: Sani cambia la gara e porta l'Italia a +2

In questa notizia si parla di: diretta - italia

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?

LIVE Bronzetti/Cobolli-Andreescu/Auger Aliassime, Italia-Canada 1-1 Hopman Cup 2025 in DIRETTA: tennisti in campo per il match finale!

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

diretta italia polonia 25Italia-Polonia, diretta Mondiale volley: la semifinale in tempo reale - I campioni del mondo in carica contendono alla selezione di Grbic il ritorno all'ultimo atto del torneo, dove si sono già affrontati nel 2022 ... Riporta tuttosport.com

diretta italia polonia 25Diretta Italia-Polonia 25-21, 25-22, 9-14: azzurri in confusione, troppi errori in questo terzo set - L'Italia vola in semifinale ai mondiali di pallavolo in corso nelle Filippine. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Diretta Italia Polonia 25