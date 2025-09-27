Dipinti per Varcare la Soglia Le tele di Raffaele Cioffi esplorano il confine del visibile
Una serie di dipinti che esplorano il confine tra il visibile e l’invisibile, lavorando su luce e colore. Opere caratterizzate da cromaticità brillanti, realizzate con una particolare tecnica di sovrapposizione di pigmenti ad olio su tela. Sono quelle che si potranno ammirare da qui alla fine di ottobre nella mostra “ Varcare la Soglia “, allestita negli spazi della galleria d’arte Arc Gallery, in via Spalto Piodo, in pieno centro Monza, e inaugurata ieri sera: in esposizione ci sono le creazioni del pittore di origini brianzole Raffaele Cioffi. Nato a Desio e formatosi all’Accademia di Belle Arti di Brera, fin da subito si è concentrato sulla pittura come spazio di meditazione e di indagine interiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
