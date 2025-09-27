Dietro l’oro mondiale del volley c’è lo show della Serie A femminile | Per restare in vetta ora servono interventi statali e federali

Il titolo della presentazione recita: “ The World on Court “, il mondo in campo. Chiaramente c’è un po’ di autocelebrazione, ma è legittima: perché la Serie A Tigotà 2025-26 e la Lega Volley Femminile non mettono in mostra solamente le azzurre fresche vincitrici della medaglia d’oro ai Mondiali, ma di fatto il meglio che la pallavolo possa offrire a livello planetario. Venerdì 26 settembre si è aperta ufficialmente a Courmayeur la nuova stagione, che sul campo comincerà con il monday night del 6 ottobre. Tante le novità presentate, dalla NewCo al nuovo campo, con un unico denominatore comune: cercare di dare ai successi della pallavolo la giusta visibilità e popolarità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

