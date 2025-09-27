Dietro l’oro mondiale del volley c’è lo show della Serie A femminile | Per restare in vetta ora servono interventi statali e federali
Il titolo della presentazione recita: “ The World on Court “, il mondo in campo. Chiaramente c’è un po’ di autocelebrazione, ma è legittima: perché la Serie A Tigotà 2025-26 e la Lega Volley Femminile non mettono in mostra solamente le azzurre fresche vincitrici della medaglia d’oro ai Mondiali, ma di fatto il meglio che la pallavolo possa offrire a livello planetario. Venerdì 26 settembre si è aperta ufficialmente a Courmayeur la nuova stagione, che sul campo comincerà con il monday night del 6 ottobre. Tante le novità presentate, dalla NewCo al nuovo campo, con un unico denominatore comune: cercare di dare ai successi della pallavolo la giusta visibilità e popolarità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: dietro - mondiale
Moto Gp, dietro le quinte del Mondiale: tutto quello che non avete mai visto in tv
Battocletti, cosa c'è dietro il bronzo mondiale? L’analisi del coach
25 Settembre - Giornata Mondiale del Farmacista Oggi è la nostra giornata. Di chi ogni giorno indossa il camice non solo per dispensare farmaci, ma per ascoltare, consigliare, rassicurare. Dietro ogni consiglio, c'è studio. Dietro ogni sorriso, c'è empatia. Si - facebook.com Vai su Facebook
Bend, un bellunese dietro al successo mondiale dell'app per yoga e stretching: «Idea nata davanti uno spritz a Napoli» corrieredelveneto.corriere.it/notizie/bellun… - X Vai su X
Volley, Velasco dopo Italia-Brasile: "Queste ragazze non mollano mai" - 2, al termine di una partita molto equilibrata fino alla fine. Segnala sport.sky.it
Mondiali volley femminili, Italia-Brasile 3-2: azzurre in finale contro la Turchia - 2 ed è in finale ai Mondiali femminili di volley al termine di una partita pazzesca in cui le ragazze di Velasco hanno dato tutto. Scrive sport.sky.it