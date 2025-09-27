Dietro le quinte del Mondiale | libri Pokemon e corsi di giapponese Così si rilassano gli azzurri
Tra i corridoi dell’hotel di Manila, lontano dal campo ma sempre insieme, la Nazionale si rilassa tra sfide a Mario Kart e a briscola, collezioni di carte, pupazzi e anime giapponesi, ma anche libri, serie tv e lo studio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
