Dietro il finto vino di Pantelleria un vero ‘furbetto’ tedesco | frode da 800mila euro Lollobrigida | Lucrano sulle nostre eccellenze
“Nessuno spazio per chi cerca scorciatoie lucrando sul nome delle nostre eccellenze. Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo. Grazie ai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare per il loro straordinario lavoro a difesa del Made in Italy”: lo scrive su Facebook il ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida in merito alla scoperta da parte dei carabinieri per la tutela agroalimentare di Roma e Messina, sotto la direzione della Procura di Marsala, di una produzione e commercializzazione di vino con falsa denominazione “Zibibbo di Pantelleria” per cui è stato denunciato un imprenditore tedesco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
