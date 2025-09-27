Dieci mesi senza calcio poi un gol decisivo | Cabal l' eroe per caso della Juve
Primo gol in Serie A per il colombiano, che lo scorso novembre si ruppe il crociato in allenamento con la Colombia: "Non è stato un periodo nero, ho imparato tanto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
