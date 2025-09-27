Dieci mesi senza calcio poi un gol decisivo | Cabal l' eroe per caso della Juve

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo gol in Serie A per il colombiano, che lo scorso novembre si ruppe il crociato in allenamento con la Colombia: "Non è stato un periodo nero, ho imparato tanto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dieci mesi senza calcio poi un gol decisivo cabal l eroe per caso della juve

© Gazzetta.it - Dieci mesi senza calcio, poi un gol decisivo: Cabal, l'eroe per caso della Juve

In questa notizia si parla di: dieci - mesi

Ha ragione Allegri: il Napoli è ancora favorito, dieci mesi fa sembrava utopia (CorSport)

Bambino morto a dieci mesi per l'aorta recisa al Regina Margherita di Torino: condannato anche l'anestesista

I dieci mesi di Stephen Colbert

Cerca Video su questo argomento: Dieci Mesi Senza Calcio