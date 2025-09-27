Dico quello che voglio Bocchino attacca Augias | scontro di fuoco in diretta

Settimana complicata per Lilli Gruber e la sua trasmissione Otto e Mezzo, il talk show di approfondimento politico condotto dalla giornalista ogni sera in prima serata su La7. Prima il dibattito molto aspro con l’ex leader di An, Gianfranco Fini, nel quale la conduttrice è uscita con le ossa rotte. Ieri sera, invece, durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, la giornalista ha dovuto sedare un confronto acceso tra Corrado Augias e Italo Bocchino. Con il primo che accusa Giorgia Meloni e il secondo che, invece, prova a dimostrare il contrario. "Prendete bene le dichiarazioni che uno fa. Io da Meloni non ho mai sentito un appello a tutti, ma solo comizi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

