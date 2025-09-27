Dichiarazioni Bandecchi Gaza annunciata una manifestazione sotto la Prefettura | Basta a questa rappresentazione della città VIDEO
Tante le reazioni della politica sulle dichiarazioni del sindaco di Terni Stefano Bandecchi sui bambini di Gaza. Oltre alle parole si stanno però preparando anche delle mobilitazioni. Con un video sui canali social la segretaria comunale di Sinistra Italia Valentina Persichetti e il consigliere. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: dichiarazioni - bandecchi
Terni, boom di reazioni della politica locale sulle dichiarazioni di Stefano Bandecchi sui bambini di Gaza: “Parola abominevoli. I ternani non sono così”
Le dichiarazioni di Massara nel pre partita di Nizza-Roma: "Teniamo molto all'Europa League. Su Pellegrini..." Vai su Facebook
Bandecchi nega la strage di bambini palestinesi a Gaza: “Non sono mai morti. Solo voi credete ad Hamas” - Bufera a Terni: il sindaco Bandecchi nega i morti a Gaza e usa frasi offensive. Da blitzquotidiano.it
Bandecchi choc sui bambini di Gaza, da più parti: «Intervenga il Prefetto, dimissioni» - Rilanciate dal giornalista Andrea Scanzi, le parole del sindaco di Terni Stefano Bandecchi, già autore di frasi tipo ‘Gaza va spianata’, hanno fatto il giro del web e suscitato una generale indignazio ... umbria24.it scrive