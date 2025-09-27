diavoli finalmente si gioca al mirabello arrivano le fiamme oro

Torna l’autunno e torna il rugby. La stagione 202526 della palla ovale parte subito a piene vele con un sabato che prevede la finale della Coppa del Mondo femminile in Tv (Inghilterra-Canada alle 17 su Rai Sport, con una guardalinee parmigiana) e soprattutto la prima giornata di Coppa Italia. Al Mirabello arrivano le Fiamme Oro Roma, unico club di Elite con sede nel centro-sud. Calcio d’inizio alle 14.15. Il Valorugby dovrebbe giocare con la maglia “Sempre Avanti” e a fine partita, attorno alle 16, ci sarà la presentazione della nuova rosa agli spettatori, dopo la presentazione alla stampa tenuta qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

