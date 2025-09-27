Diabete parte la campagna di screening gratuiti dell' Asp per gli stranieri che vivono a Palermo
Prende il via domani, domenica 28 settembre, l’iniziativa “Le Domeniche della Prevenzione”, promossa dal Rotary Club Palermo Est in collaborazione con l’Asp di Palermo, dedicata alla prevenzione secondaria del diabete di tipo 2 nelle popolazioni immigrate della provincia. L’attività si inserisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Diabete di tipo 2 e prevenzione: In Lombardia parte lo screening
La cura che rallenta il diabete, la rivoluzione parte da Palermo: "Così in 2 dei 3 pazienti italiani l'abbiamo frenato"
Quali sono le principali analogie e differenze tra la #celiachia e il #diabete di tipo primo? Si tratta di due malattie autoimmuni che condividono almeno in parte fattori genetici e meccanismi di danno. Se vuoi scoprire tante altre informazioni sulla correlazione tra Vai su Facebook
Prevenzione diabete: screening gratuiti di vista ed emoglobina in 3 città italiane - L’iniziativa Occhio agli occhi di prevenzione oculare combina l'esame OCT della retina con il controllo dell'emoglobina glicata per intercettare casi silenti di diabete e intervenire precocemente ... Come scrive disabili.com
Diabete giovanile. Al via una campagna di sensibilizzazione per le scuole - In ambito scolastico non si riesce infatti a garantire il controllo e la somministrazione della terapia insulinica, ancora legata alla volontarietà del singolo e non ad una precisa disposizione ... Riporta quotidianosanita.it