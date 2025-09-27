Diabete parte la campagna di screening gratuiti dell' Asp per gli stranieri che vivono a Palermo

Prende il via domani, domenica 28 settembre, l’iniziativa “Le Domeniche della Prevenzione”, promossa dal Rotary Club Palermo Est in collaborazione con l’Asp di Palermo, dedicata alla prevenzione secondaria del diabete di tipo 2 nelle popolazioni immigrate della provincia. L’attività si inserisce. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

