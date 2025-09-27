Di Gregorio sprona la Juve | Spiace non aver portato a casa la vittoria ma… Il messaggio del portiere bianconero – FOTO

Di Gregorio sprona la Juve, le parole del numero uno bianconero dopo il pari con l’Atalanta: delusione per il risultato ma la testa è già al futuro. Niente alibi, solo la delusione per un risultato che sta stretto e l’immediata voglia di ripartire. A poche ore dal fischio finale di Juve- Atalanta, terminata 1-1, è il portiere bianconero Michele Di Gregorio a prendere la parola. Attraverso il proprio account Instagram, l’estremo difensore ha commentato la partita, facendosi portavoce del sentimento dello spogliatoio e suonando la carica in vista dei prossimi impegni. Di Gregorio Juve: il post social del portiere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

