Di Gregorio o Perin? Chi giocherà in porta per Juve Atalanta la decisione di Tudor verso la supersfida dello Stadium Le ultime

Di Gregorio o Perin? Chi giocherà in porta per Juve Atalanta, ecco la scelta di Tudor in vista del big match dello Stadium. Le ultime. Nessun dubbio, nessuna incertezza. La fiducia in Michele Di Gregorio è totale e incondizionata. Nonostante le critiche piovute dopo i quattro gol subiti in Champions League, Igor Tudor ha sciolto le riserve e, per il big match di questo pomeriggio contro l’Atalanta, confermerà il suo numero uno tra i pali. Una scelta forte, un segnale di grande stima che blinda le gerarchie della porta bianconera. JUVE ATALANTA LIVE Fiducia confermata dopo la notte di Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com