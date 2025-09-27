Di Genesio Pagliuca | Donna incinta punta da una zecca al Nucleo delle cure primarie di Fregene
Fiumicino, 27 settembre 2025 – “È semplicemente assurdo quanto accaduto giovedì 25 settembre a Fregene. A quanto apprendiamo una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza è stata punta da una zecca all’interno del Nucleo di Cure Primarie, nel vialetto che conduce al consultorio, da tempo invaso dalle erbacce a causa di lavori in corso. Un presidio sanitario dovrebbe garantire sicurezza, igiene e condizioni asettiche. Invece si è trasformato in un ambiente ostile e pericoloso a causa dell’incuria e del degrado. Tutto questo è inaccettabile”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del capogruppo Pd Ezio Di Genesio Pagliuca. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: genesio - pagliuca
