Di Fusco | Milan-Napoli? Ne ho vissuti tanti Penso che Leao possa partire titolare

Pianetamilan.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffaele Di Fusco, ex giocatore del Napoli, ai microfoni di Radio Napoli Centrale ha rilasciato alcune dichiarazioni su Milan-Napoli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

fusco milan napoli hoDi Fusco: "Penso che ci sia la possibilità di vedere Leao titolare. Sono curioso di capire in che posizione Allegri lo farà giocare" - Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, si è così espresso a Radio Napoli Centrale su Milan- Secondo milannews.it

