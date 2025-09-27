Devi salire su un aereo? Mai indossare questi vestiti è un rischio per la salute

Tanti di noi - per questioni di famiglia, lavoro o per semplice voglia di viaggiare - si trovano spesso a dover salire su un aereo. Alcuni, i più esperti, conoscono a menadito le regole, anche le più recenti. Pensiamo, ad esempio, alle ultime novità sul trasporto degli animali, o sulla cancellazione del limite dei 100 ml. Non tutti però sanno che ci sono delle accortezze da ricordare anche per quanto riguarda l' abbigliamento. Esistono degli indumenti, infatti, che non bisognerebbe mai indossare quando siamo a bordo di un aeromobile. Questi, infatti, potrebbero addirittura costituire un pericolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Devi salire su un aereo? Mai indossare questi vestiti, è un rischio per la salute

In questa notizia si parla di: devi - salire

Sai che vista c'è da lassù? Per scoprirlo devi solo entrare al MUSE - Museo delle Scienze e salire fino alla terrazza panoramica sulla città! Ci emozioniamo ogni volta anche noi, quindi consigliamo al 100% questo posto che talvolta nella visita allo stupendo m Vai su Facebook

730 in ritardo Costi quel che costi, sul #TrenoDelRimborso ci devi salire... entro il #30settembre #730conCafAcli Contattaci adesso ?http://cafacli.it/it/contatti/ - X Vai su X

Devi salire su un aereo? Mai indossare questi vestiti, è un rischio per la salute - Sarebbe meglio evitare alcuni generi di indumenti quando dobbiamo viaggiare in aereo: ecco quali sono e perché ... ilgiornale.it scrive