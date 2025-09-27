Devi salire su un aereo? Mai indossare questi vestiti è un rischio per la salute

Tanti di noi - per questioni di famiglia, lavoro o per semplice voglia di viaggiare - si trovano spesso a dover salire su un aereo. Alcuni, i più esperti, conoscono a menadito le regole, anche le più recenti. Pensiamo, ad esempio, alle ultime novità sul trasporto degli animali, o sulla cancellazione del limite dei 100 ml. Non tutti però sanno che ci sono delle accortezze da ricordare anche per quanto riguarda l' abbigliamento. Esistono degli indumenti, infatti, che non bisognerebbe mai indossare quando siamo a bordo di un aeromobile. Questi, infatti, potrebbero addirittura costituire un pericolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

