Detenuto torturato a Regina Coeli | Unghie staccate mi hanno quasi cavato l'occhio | in due giorni mai visto una divisa
Legato, picchiato, seviziato a Regina Coeli per essersi rifiutato di nascondere un cellulare. Le torture sono andate avanti per due giorni, in cui gli hanno fatto saltare le unghie e affossato un occhio. Nessun agente della polizia penitenziaria si sarebbe accorto dell'accaduto. “Lo Stato mi ha abbandonato, speravo di vedere una divisa, e invece ero solo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In carcere 500 euro per un telefono: dopo il caso del detenuto torturato, s’indaga sul giro di cellulari e droga
Alberto Trentini, cooperatore italiano, è detenuto da 300 giorni in un carcere di massima sicurezza in Venezuela senza adeguata attenzione dei media e senza che le autorità italiane siano riuscite a ottenerne la liberazione. Arrestato il 15 novembre 2024
Detenuto muore a Regina Coeli, il Sappe: "Ennesimo lutto che si poteva evitare" - Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce del segretario Maurizio Somma: “Oggi un detenuto italiano è stato rinvenuto morto in cella. Lo riporta rainews.it
Detenuto trovato morto in cella nel carcere di Regina Coeli - Un detenuto è stato trovato morto in cella nel carcere di Regina Coeli. Da romatoday.it