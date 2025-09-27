destiny 2 bungie sta rimborsando i giocatori su steam dopo il ban del gioco in alcuni territori

Negli ultimi giorni Destiny 2 si trova al centro di una nuova controversia che coinvolge Bungie, Steam e migliaia di giocatori. Con un aggiornamento improvviso, il team di sviluppo di Sony ha impedito l’accesso al gioco in alcuni territori, tra cui Russia, Kazakistan e Bielorussia, senza fornire motivazioni precise. La sola dichiarazione ufficiale recita che i servizi non sono disponibili laddove l’accesso è “limitato dalla legge”, ma senza chiarire quali normative siano coinvolte. Come riportato da The Game Post, la situazione ha generato frustrazione, soprattutto perché molti utenti hanno investito anni di gioco e acquistato costosi contenuti aggiuntivi, ora resi inaccessibili. 🔗 Leggi su Game-experience.it

