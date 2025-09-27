Desirée Piovanelli 23 anni dopo | la 14enne uccisa dal branco e i segreti mai svelati

"Dietro a quella trappola c’era il male assoluto". La madre di Desirée rompe il silenzio dopo tanti anni. Era il 28 settembre 2002 quando Desirée, 14 anni, uscì di casa dicendo ai genitori che sarebbe andata a studiare da un’amica. Non ci arrivò mai. Sei giorni dopo il suo corpo venne ritrovato in una cascina abbandonata a poche centinaia di metri da casa: 33 coltellate, fascette ai polsi e un telo sporco a coprirla. Un omicidio che gli inquirenti definirono “delitto del branco”. In pochi mesi arrivarono le condanne: tre minorenni e un adulto. Ma per la famiglia Piovanelli, quella non è mai stata tutta la verità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

