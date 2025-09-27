Desio missione in Sicilia Sfida a Capo d’Orlando
Partono anche dei campionati di Serie C e Divisione Regionale 1. Li aveva preceduti di sette giorni la B Nazionale dove c’è la Rimadesio che dopo l’esordio amaro casalingo contro la Elachem Vigevano, salirà per la prima volta sull’aereo alla volta della Sicilia per affrontare domani alle 18 la Infodrive Capo d’Orlando. Trasferta difficile per i bluarancio che dovranno nuovamente fare a meno di Matteo Tornari. Avrà nelle gambe e nelle mani una settimana in più di allenamenti Francesco Spinelli. Coach Quilici si aspetta progressi rispetto alla prima uscita contro una squadra forte. In Serie C si accendono i riflettori del PalaFarè per l’esordio della nuova Galvi Lissone opposta stasera alle 21 alla Robur Varese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
