Derubano un' anziana in un negozio | denunciati tre ladri

Sondriotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di giovedì 25 settembre, nell’ottica del potenziamento dei servizi preventivi, il Comando Provinciale carabinieri di Sondrio ha disposto un servizio coordinato di controllo delterritorio nell’intera provincia valtellinese, impegnando i militari delle dipendenti Compagnie di Sondrio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

