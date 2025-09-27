Depressa il borgo salentino schivato dalle antenne | Per chiamare dobbiamo salire in terrazzo

Niente da fare per Depressa, la frazione di Tricase in provincia di Lecce completamente isolata dal segnale telefonico. A un anno e mezzo dall’ interrogazione parlamentare che chiedeva un intervento al ministro delle imprese Adolfo Urso, il paesino è ancora alle prese con il segnale che non c’è. Nel borgo qualcuno si arrangia salendo in terrazza e c’è chi è certo che l’unico punto buono per telefonare sia vicino alla chiesa. Qualche rassegnato va a trovare i parenti in bici per vedere se stanno bene. Tra i primi a segnalare la situazione un infermiere del 118: « Non c’è linea neanche per le chiamate di emergenza che ci permettono di rimanere operativi», aveva spiegato alla stampa locale. 🔗 Leggi su Open.online