Denunciato gestore di struttura ricettiva irregolare | la scoperta a Capri

Controlli a tappeto sulle strutture ricettive a Capri. Gli agenti del commissariato isolano hanno denunciato il gestore di un’attività per omessa comunicazione degli ospiti, dato che non utilizzava il portale alloggiati web.Nel corso dell’ispezione sono emerse anche diverse violazioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: denunciato - gestore

Danneggia la gettoniera di un autolavaggio e poi minaccia il gestore: denunciato

Mix di gasolio e solventi. Denunciato il gestore della stazione di servizio

Valmontone, carburante allungato e motori danneggiati. Denunciato il gestore di un distributore

A Catania, nel quartiere San Cristoforo, la Polizia ha denunciato per maltrattamento di animali il gestore di una stalla abusiva con cinque cavalli detenuti in condizioni pessime: struttura in lamiera, caldo estremo, assenza di abbeveratoi, nessun codice azienda - facebook.com Vai su Facebook

Litiga con il gestore di un B&b e fornisce un tesserino falso ai carabinieri: denunciato https://ift.tt/3J4zaZK - X Vai su X

Scoperti maltrattamenti di animali e omessa denuncia di persone in strutture ricettive - I Carabinieri della Compagnia di Giarre, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti sul ... Come scrive 98zero.com

Il B&B con ristorante erano totalmente abusivi: nei guai gestore e legale rappresentante. Chiusa la struttura di Loreto - Il B&B con ristorante interno erano totalmente abusivi: denunciati la donna che gestisce la struttura ricettiva ed il legale rappresentante. Riporta corriereadriatico.it