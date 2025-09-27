Denunciati amministratori di conceria a Solofra | sequestrati rifiuti speciali e opificio
I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Solofra, presso la sede operativa di un’azienda dedita alla concia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: denunciati - amministratori
