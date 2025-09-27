Negli ultimi anni, il mondo dell’animazione giapponese ha conosciuto una crescita esponenziale in termini di popolarità e diffusione globale. Con l’ingresso di piattaforme di streaming sempre più competitive, le produzioni anime si sono affermate non solo come fenomeno culturale, ma anche come protagoniste del mercato cinematografico internazionale. In questo contesto, film recenti come Demon Slayer: Infinity Castle hanno ottenuto risultati sorprendenti al botteghino, superando persino molte produzioni hollywoodiane. l’evoluzione dell’animazione giapponese e il mutamento del pubblico. una nuova era per i fan di anime. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Demon slayer infinity castle ha cambiato il mondo degli anime