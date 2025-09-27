Demon slayer | il cliffhanger di infinity castle prepara il terreno per il sequel

Il successo di Demon Slayer: Infinity Castle ha segnato un punto di svolta nel panorama dell’animazione giapponese, stabilendo nuovi record di incassi e consolidando la sua posizione come uno degli archi narrativi più avvincenti della serie. La pellicola ha registrato il miglior weekend d’apertura per un film anime in Nord America, superando i 70 milioni di dollari al debutto, e ha ottenuto risultati straordinari anche in Giappone, dove si è affermata come il film d’animazione con il più alto incasso di sempre. Nonostante l’arrivo recente nelle sale nordamericane, Demon Slayer: Infinity Castle si è già inserito tra i titoli più remunerativi del 2025, attirando un vasto pubblico grazie a una narrazione ricca di azione e effetti visivi sorprendenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

