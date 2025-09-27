Dembelé | Il mio è il Pallone d’oro del popolo come fu per Benzema Gli infortuni a Barcellona mi hanno aiutato a conoscermi

Ousmane Dembelé, dopo aver vinto il Pallone d’oro pochi giorni fa, ha rilasciato un’intervista a France Football. Dembelé: «Gli infortuni a Barcellona mi hanno aiutato a conoscere meglio il mio corpo». Poiché questo Pallone d’Oro è inaspettato – prima candidatura, incoronazione immediata – e arriva dopo un’enorme seconda metà di stagione, potremmo anche vederlo come la tua più grande accelerazione palla al piede, seguita da una svolta improvvisa? «E’ così. Quando vinci praticamente tutti i trofei e hai buone statistiche individuali, penso che tu sia tra i primi cinque giocatori al mondo. Non ho intenzione di dire che è stato inaspettato perché all’inizio di ogni stagione, il mio entourage mi dice che posso essere nella lista del Pallone d’oro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

