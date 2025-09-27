Dembelé | Il mio è il Pallone d’oro del popolo come fu per Benzema Gli infortuni a Barcellona mi hanno aiutato a conoscermi
Ousmane Dembelé, dopo aver vinto il Pallone d’oro pochi giorni fa, ha rilasciato un’intervista a France Football. Dembelé: «Gli infortuni a Barcellona mi hanno aiutato a conoscere meglio il mio corpo». Poiché questo Pallone d’Oro è inaspettato – prima candidatura, incoronazione immediata – e arriva dopo un’enorme seconda metà di stagione, potremmo anche vederlo come la tua più grande accelerazione palla al piede, seguita da una svolta improvvisa? «E’ così. Quando vinci praticamente tutti i trofei e hai buone statistiche individuali, penso che tu sia tra i primi cinque giocatori al mondo. Non ho intenzione di dire che è stato inaspettato perché all’inizio di ogni stagione, il mio entourage mi dice che posso essere nella lista del Pallone d’oro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: dembel - pallone
La puntata del podcast con @MCaronni. I temi: 1) Allegri torna di moda 2) Sarà l'anno buono di Conte in Champions? 3) Dembele Pallone d'Oro, il piu scarso da Belanov 4) Nba: si rompe Van Vleet, Houston nei guai. Giannis via dai Bucks? - X Vai su X
La reazione di Yildiz quando vede Dembele ,Yamal e tutti gli altri campioni alla cerimonia del pallone d'oro - facebook.com Vai su Facebook
Pallone d'Oro, Messi: '2012? Non il mio anno migliore' - Anche in occasione della conferenza stampa che, tradizionalmente, precede la cerimonia del Pallone d'Oro, Leo Messi fa sfoggio di modestia, nonostante ... calciomercato.com scrive