Delitto Garlasco l’ex Pm Venditti contro tutti Che schifo urla la mamma di Sempio
Una storia che sta facendo nascere tante polemiche anche tra i legali anche perché con le indagini per l’omicidio della povera Chiara poco entrano Chi facesse cosa e come lo facesse è importante. E cercare di fare chiarezza su una storia torbida è sempre bene e giusto. Qualcosa però non torna ed è anche piuttosto rilevante, soprattutto sull’omicidio della povera Chiara Poggi anche perché tutto quello che sta emergendo non è che faccia chiarezza. Tutt’altro. (Ansa Foto) Cityrumors.it Ma ci sono i tanti legali che fanno parte di questa storia legata al delitto di Garlasco che cercano di capire, con qualcuno che quasi annaspa, ma va avanti anche perché la querelle che riguarda l’ex Pm Venditti sull’archiviazione di Andrea Sempio, c’entra poco o nulla con le indagini che dovrebbero chiarire una volta per tutte la dinamica dell’omicidio e soprattutto chi è l’assassino o se ce ne sono più di uno. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Servono altri 70 giorni per concludere gli accertamenti nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Svolta nel delitto di #Garlasco, "è tutto da dimostrare, ma probabilmente si trova la spiegazione a tante anomalie del passato" Carmelo Abbate? #nonstopnews LIVE https://play.rtl.it/live/1/radiovisione/… - X Vai su X
Delitto Garlasco, le news in diretta: ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari, incidente probatorio prorogato di 70 giorni - Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: proroga ... Scrive fanpage.it
Delitto Garlasco, l’ex pm di Pavia indagato e “beccato”: chi è e cosa ha fatto - Una storia strana e alquanto ingarbugliata con l'ex procuratore Venditti che archiviò la posizione di Sempio per due volte ... Come scrive milano.cityrumors.it