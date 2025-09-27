Delitto Garlasco l’ex Pm Venditti contro tutti Che schifo urla la mamma di Sempio

Una storia che sta facendo nascere tante polemiche anche tra i legali anche perché con le indagini per l’omicidio della povera Chiara poco entrano Chi facesse cosa e come lo facesse è importante. E cercare di fare chiarezza su una storia torbida è sempre bene e giusto. Qualcosa però non torna ed è anche piuttosto rilevante, soprattutto sull’omicidio della povera Chiara Poggi anche perché tutto quello che sta emergendo non è che faccia chiarezza. Tutt’altro. (Ansa Foto) Cityrumors.it Ma ci sono i tanti legali che fanno parte di questa storia legata al delitto di Garlasco che cercano di capire, con qualcuno che quasi annaspa, ma va avanti anche perché la querelle che riguarda l’ex Pm Venditti sull’archiviazione di Andrea Sempio, c’entra poco o nulla con le indagini che dovrebbero chiarire una volta per tutte la dinamica dell’omicidio e soprattutto chi è l’assassino o se ce ne sono più di uno. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

