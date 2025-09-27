Delitto Garlasco indagato l' ex procuratore | Mazzetta per scagionare Andrea Sempio
Questo è davvero il colpo di scena più clamoroso di tutti. Inaspettato, senza che venisse anticipato dalle solite indiscrezioni, dirompente al punto da rimettere in discussione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Delitto Garlasco, indagato l'ex procuratore: «Mazzetta per scagionare Andrea Sempio» - Inaspettato, senza che venisse anticipato dalle solite indiscrezioni, dirompente al punto da rimettere in ... Secondo ilmattino.it
Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari - Indagato dalla procura di Brescia Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio in merito al delitto di Garlasco. Da lapresse.it