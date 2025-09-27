Delitto di Garlasco il giudice Vitelli | Perché ho assolto Stasi
"L'indagine attuale è un'indagine complessa e noi stiamo guardando dal buco della serratura cosa ci sia dentro quella stanza, ma a mio avviso il grosso delle indagini è ancora nascosto e quindi bisogna aspettare che quella porta si apra. Stefano Vitelli usa una metafora per descrivere la prudenza necessaria per valutare le novità che stanno emergendo sul caso di Garlasco. Vitelli, che dal 2012 ricopre la funzione di gip e di gup per il Tribunale di Torino, nel 2009 prestava servizio presso la Corte di Vigevano. Fu lui ad assolvere in primo grado Alberto Stasi. Tra gli elementi a discolpa, secondo Vitelli, la mancanza di un movente, un quadro probatorio insufficiente e, soprattutto, la conferma dell'alibi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Delitto di Garlasco – "La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione". Resta l'ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Servono altri 70 giorni per concludere gli accertamenti nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco
Svolta nel delitto di #Garlasco, "è tutto da dimostrare, ma probabilmente si trova la spiegazione a tante anomalie del passato" Carmelo Abbate? #nonstopnews LIVE
Garlasco, il giudice Vitelli torna a parlare: "Assolverei di nuovo Stasi" - Nel dicembre 2009, il giudice Stefano Vitelli, allora GUP presso il Tribunale di Vigevano, emette una sentenza di primo grado con rito abbreviato che assolve Stasi "per non aver commesso il fatto".
Delitto di Garlasco, clamorosa svolta: indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio. I genitori di Andrea per sette ore in caserma - Perquisizioni nelle case di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, e dei parenti di Andrea.