Delitto di Garlasco il giudice Vitelli | Perché ho assolto Stasi

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"L'indagine attuale è un'indagine complessa e noi stiamo guardando dal buco della serratura cosa ci sia dentro quella stanza, ma a mio avviso il grosso delle indagini è ancora nascosto e quindi bisogna aspettare che quella porta si apra. Stefano Vitelli usa una metafora per descrivere la prudenza necessaria per valutare le novità che stanno emergendo sul caso di Garlasco. Vitelli, che dal 2012 ricopre la funzione di gip e di gup per il Tribunale di Torino, nel 2009 prestava servizio presso la Corte di Vigevano. Fu lui ad assolvere in primo grado Alberto Stasi. Tra gli elementi a discolpa, secondo Vitelli, la mancanza di un movente, un quadro probatorio insufficiente e, soprattutto, la conferma dell'alibi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

