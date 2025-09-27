Del Piero allo Stadium accolto da leggenda: il video e le parole della leggenda dei bianconeri prima di Juve Atalanta. Un’ovazione da brividi, un boato che ha scosso l’Allianz Stadium e un messaggio d’amore che ha fatto emozionare un’intera tifoseria. Il ritorno a casa di Alessandro Del Piero, presente a bordocampo per Juventus – Atalanta come inviato di CBS Sports, è stato un vero e proprio evento. Prima della partita, l’ex capitano è stato a lungo acclamato dalla sua gente, un tributo che ha visibilmente commosso la leggenda bianconera. Intercettato dalle telecamere dell’emittente americana, Del Piero, il giocatore simbolo della storia recente della Vecchia Signora, ha voluto ricambiare l’affetto con parole che suonano come una dichiarazione d’amore eterno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero allo Stadium accolto da leggenda: «La connessione con i miei tifosi è incredibile. Lo è stata, lo è adesso e lo sarà sempre» – VIDEO