Dedicato a Enzo Osella un mago dei motori da corsa
Nato nel 1939 a Cambiano, alle porte di Torino, Osella cresce in una famiglia che gestiva prima una salumeria e poi un’autorimessa sotto la Mole Antonelliana. Enzo Osella è morto oggi, all’età di 86 anni. Con lui se ne va un protagonista autentico dell’automobilismo italiano, un uomo che dal nulla seppe costruire una scuderia capace . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: dedicato - enzo
Buon compleanno Enzo, concerto Jazz e Jam Dedicato a Enzo Carpentieri al Chiosco
"Jannacciami!", lo spettacolo evento dedicato a Enzo Jannacci stasera in tv: anticipazioni, ospiti, scaletta
Jannacciami!: tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo dedicato a Enzo Jannacci
ENZO CARELLA • LIVE! 2 ottobre • Milano ( @apollo_milano ) ? biglietti: http://www.dice.fm Con l’occasione, verrano anche lette alcune parti di “Enzo Carella - Dolce tu per tu” il primo e unico libro a lui dedicato. #enzocarella #dolcetupertu #avincola - facebook.com Vai su Facebook