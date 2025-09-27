Dedicato a Enzo Osella un mago dei motori da corsa

Nato nel 1939 a Cambiano, alle porte di Torino, Osella cresce in una famiglia che gestiva prima una salumeria e poi un’autorimessa sotto la Mole Antonelliana. Enzo Osella è morto oggi, all’età di 86 anni. Con lui se ne va un protagonista autentico dell’automobilismo italiano, un uomo che dal nulla seppe costruire una scuderia capace . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

