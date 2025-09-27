decisione dolorosa mughini costretto a vendere la sua collezione di libri

Il giornalista Giampiero Mughini sarà costretto a vendere la sua immensa collezione di libri e il motivo è presto detto: una difficoltà economica che lo costringerà ad abbandonare i suoi volumi. Un tempo presenza fissa e apprezzata in televisione, soprattutto nei programmi dedicati allo sport e nel celebre Maurizio Costanzo Show, ora la sua figura è quasi scomparsa dai radar. “Non c'è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi”, spiega al Foglio il giornalista e scrittore in una intervista molto intima. Gli amici? “Evaporati”. I risparmi? “ Miserie”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

