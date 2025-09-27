Decisione dolorosa Mughini costretto a vendere la sua collezione di libri

Ilgiornale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Giampiero Mughini sarà costretto a vendere la sua immensa collezione di libri e il motivo è presto detto: una difficoltà economica che lo costringerà ad abbandonare i suoi volumi. Un tempo presenza fissa e apprezzata in televisione, soprattutto nei programmi dedicati allo sport e nel celebre Maurizio Costanzo Show, ora la sua figura è quasi scomparsa dai radar. “Non c'è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi”, spiega al Foglio il giornalista e scrittore in una intervista molto intima. Gli amici? “Evaporati”. I risparmi? “ Miserie”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

decisione dolorosa mughini costretto a vendere la sua collezione di libri

© Ilgiornale.it - "Decisione dolorosa". Mughini costretto a vendere la sua collezione di libri

In questa notizia si parla di: decisione - dolorosa

Dec decisione dolorosa di zeynep in forbidden fruit anticipazioni

Ha stupito tutti, ora lo danno via: il Milan ha preso una decisione dolorosa

Martina Strazzer lascia a casa dipendente incinta, la replica: “Decisione dolorosa”

decisione dolorosa mughini costretto"Decisione dolorosa". Mughini costretto a vendere la sua collezione di libri - Lo scrittore dovrà rinunciare a un pezzo della sua straordinaria biblioteca composta dai 20 ai 25mila volumi: "Non mi fanno più lavorare" ... Riporta msn.com

decisione dolorosa mughini costrettoMughini costretto a vendere i suoi libri: «Non mi fanno più lavorare in tv» - Il giornalista e scrittore è costretto a privarsi di un pezzo della sua straordinaria biblioteca (tra i 20 e i 30 mila volumi) ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Decisione Dolorosa Mughini Costretto