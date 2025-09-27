Decisione dolorosa Mughini costretto a vendere la sua collezione di libri
Il giornalista Giampiero Mughini sarà costretto a vendere la sua immensa collezione di libri e il motivo è presto detto: una difficoltà economica che lo costringerà ad abbandonare i suoi volumi. Un tempo presenza fissa e apprezzata in televisione, soprattutto nei programmi dedicati allo sport e nel celebre Maurizio Costanzo Show, ora la sua figura è quasi scomparsa dai radar. “Non c'è più nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi”, spiega al Foglio il giornalista e scrittore in una intervista molto intima. Gli amici? “Evaporati”. I risparmi? “ Miserie”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: decisione - dolorosa
Dec decisione dolorosa di zeynep in forbidden fruit anticipazioni
Ha stupito tutti, ora lo danno via: il Milan ha preso una decisione dolorosa
Martina Strazzer lascia a casa dipendente incinta, la replica: “Decisione dolorosa”
Una vicenda dolorosa che ha scosso la comunità di Latina e non solo. Alessandro Frateschi, ex diacono accusato di abusi sessuali su cinque minorenni, è stato dimesso dallo stato clericale con decisione diretta di Papa Leone XIV. Un provvedimento definitiv - facebook.com Vai su Facebook
Attività #MSF sospese a #GazaCity Una decisione difficile e sofferta ma non c'erano più le condizioni di sicurezza per lavorare: i carri armati israeliani avanzano in città e circondano le nostre cliniche. #StopGenocide - X Vai su X
"Decisione dolorosa". Mughini costretto a vendere la sua collezione di libri - Lo scrittore dovrà rinunciare a un pezzo della sua straordinaria biblioteca composta dai 20 ai 25mila volumi: "Non mi fanno più lavorare" ... Riporta msn.com
Mughini costretto a vendere i suoi libri: «Non mi fanno più lavorare in tv» - Il giornalista e scrittore è costretto a privarsi di un pezzo della sua straordinaria biblioteca (tra i 20 e i 30 mila volumi) ... Come scrive msn.com