Decaro si presenta nel Brindisino ma continua a tenere banco il nodo Matarrelli
BRINDISI - Quando il TotoCalcio era ancora in auge, era abbastanza diffuso il suo gemello illegale: il TotoNero. Ora, per carità, nella politica parlare di nomi quando le elezioni sono in vista sarà anche cosa buona e giusta, ma nel Brindisino ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. E mica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Antonio Decaro presenta il suo libro: gli appuntamenti in provincia di Brindisi
Candidatura di De Caro alla Regione e data elezioni: continua il surplace - Questo non vale solo per la Puglia in realtà, poiché la data delle elezioni stesse e la scelta dei ... Secondo pugliapress.org
Decaro candidato alle Regionali, Lopalco (Pd): “Così continua la primavera pugliese” - “La candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia non è solo una scelta, ma la naturale evoluzione di un percorso vincente intrapreso dal centrosinistra negli ultimi 20 anni. Si legge su telebari.it