Debutto vincente per il Benevento 5 | Cus Molise sconfitto per 4 a 2

Debutto vincente per il GG Team Wear Benevento 5. Gli uomini di mister Scarpitti superano un ottimo CLN Cus Molise e conquistano i primi tre punti stagionali. Decisive le doppiette di Renoldi e Caruso: al PalaTedeschi termina 4-2. Ancora una volta il Benevento si conferma la bestia nera dei molisani: quinta vittoria in cinque sfide. IL MATCH – Con la rosa quasi al completo (assente solo Pozzo per infortunio), Scarpitti parte con Montefalcone tra i pali e il quartetto Rafinha, Volonnino, Renoldi e Caruso. La prima occasione è però degli ospiti, con Joazinho che sfiora il palo.

