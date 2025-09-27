Debutto vincente per il Benevento 5 | Cus Molise sconfitto per 4 a 2
Tempo di lettura: 3 minuti Debutto vincente per il GG Team Wear Benevento 5. Gli uomini di mister Scarpitti superano un ottimo CLN Cus Molise e conquistano i primi tre punti stagionali. Decisive le doppiette di Renoldi e Caruso: al PalaTedeschi termina 4-2. Ancora una volta il Benevento si conferma la bestia nera dei molisani: quinta vittoria in cinque sfide. IL MATCH – Con la rosa quasi al completo (assente solo Pozzo per infortunio), Scarpitti parte con Montefalcone tra i pali e il quartetto Rafinha, Volonnino, Renoldi e Caruso. La prima occasione è però degli ospiti, con Joazinho che sfiora il palo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Benevento 5-Cus Molise 4-2: cronaca - Gli uomini di mister Scarpitti superano un ottimo CLN Cus Molise e conquistano i primi tre punti stagionali. Come scrive vivitelese.it
Verso Benevento 5 vs Cus Molise: il comunicato pre-gara con le parole di mister Scarpitti - 30, debutterà al PalaTedeschi a porte chiuse contro il Laborvetro CLN Cus Molise per il campionato di Serie A2 Élite. Come scrive sanniosport.it