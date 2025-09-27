Debutto per Max Verstappen in GT3 con Ferrari al Nürburgring Oggi la gara alle 12.00

Debutto in pista in GT3 per Max Verstappen quest’oggi nel 57. ADAC Barbarossapreis, nona prova stagionale del Nürburgring Endurance Series (NLS). L’olandese è atteso nella classe regina al volante di una Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing dopo aver ottenuto due settimane fa l’indispensabile ‘Permit A’. Il quattro volte campione del mondo di F1 guiderà insieme al britannico Chris Lulham la Ferrari n. 31 schierata dalla compagine elvetica. La coppia è iscritta in SP9 (GT3), in totale nella più importante categoria in pista ci saranno 11 partecipanti, in pista invece in totale sono attese 110 auto. 🔗 Leggi su Oasport.it

