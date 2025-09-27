Debutto per Max Verstappen in GT3 con Ferrari al Nürburgring Oggi la gara alle 12.00
Debutto in pista in GT3 per Max Verstappen quest’oggi nel 57. ADAC Barbarossapreis, nona prova stagionale del Nürburgring Endurance Series (NLS). L’olandese è atteso nella classe regina al volante di una Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing dopo aver ottenuto due settimane fa l’indispensabile ‘Permit A’. Il quattro volte campione del mondo di F1 guiderà insieme al britannico Chris Lulham la Ferrari n. 31 schierata dalla compagine elvetica. La coppia è iscritta in SP9 (GT3), in totale nella più importante categoria in pista ci saranno 11 partecipanti, in pista invece in totale sono attese 110 auto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: debutto - verstappen
F1, la vettura di Verstappen per il debutto al Nürburgring di domani
Verstappen, weekend "libero" al Nurburgring: attesi in 50.000 per il suo debutto nella Nls
Max #Verstappen è pronto al debutto nelle gare GT3. Sabato 27 settembre l'olandese prenderà parte alla NLS, la Nürburgring Langstrecken-Serie, con una gara di 4 ore sul leggendario Nordschleife, l'inferno verde. Verstappen guiderà una #Ferrari 296 GT - facebook.com Vai su Facebook
VERSTAPPEN: TEST AL NURBURGRING E DEBUTTO IMMINENTE IN ENDURANCE Uno dei sogni nel cassetto di Max è prendere parte alla 24 ore del Nurburgring e per poterlo realizzare ha dovuto ottenere il Permit A. Scoprite di più leggendo l’articolo di - X Vai su X
Verstappen al debutto con la Ferrari GT3 al Nordschleife: in corso i primi chilometri di test - Max Verstappen è pronto al debutto in GT3, fissato per sabato 27 settembre nella nona prova della Nürburgring Langstrecken- Da f1grandprix.motorionline.com
Ufficiale: dove guardare il debutto di Max Verstappen con la Ferrari GT3 - Max Verstappen debutta con una Ferrari GT3 al Nürburgring Nordschleife il 27 settembre 2025. Segnala newsmondo.it