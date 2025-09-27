Death Stranding | così Hideo Kojima approda sulla spiaggia del cinema

Hideo Kojima estende Death Stranding oltre il videogioco: un anime intitolato Mosquito e un film live-action firmato A24 si affacciano sul futuro. Tra promesse, insidie e ispirazioni, ecco cosa sappiamo finora e cosa ci si può davvero aspettare. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Sono parole ben note a chi è già approdato nella spiaggia di Death Stranding. Ma anche il più fedele fan di Hideo Kojima non sa cosa aspettarsi dall'esplosione cinematografica a cui lo stesso regista ci sta preparando. Kojima non vuole semplicemente trasporre una delle sue opere più note su schermo, ma riviverla in un'altra forma, con nuove domande, nuovi personaggi, nuovi orizzonti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

