Death Stranding | così Hideo Kojima approda sulla spiaggia del cinema
Hideo Kojima estende Death Stranding oltre il videogioco: un anime intitolato Mosquito e un film live-action firmato A24 si affacciano sul futuro. Tra promesse, insidie e ispirazioni, ecco cosa sappiamo finora e cosa ci si può davvero aspettare. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Sono parole ben note a chi è già approdato nella spiaggia di Death Stranding. Ma anche il più fedele fan di Hideo Kojima non sa cosa aspettarsi dall'esplosione cinematografica a cui lo stesso regista ci sta preparando. Kojima non vuole semplicemente trasporre una delle sue opere più note su schermo, ma riviverla in un'altra forma, con nuove domande, nuovi personaggi, nuovi orizzonti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: death - stranding
Donkey Kong Bananza conquista la classifica UK mentre crollano le vendite di Death Stranding 2
Il remake che soddisfa i fan di death stranding 2 in arrivo ad agosto
Death Stranding 2: le 6 trofei più difficili con meno del 10% di giocatori che li hanno ottenuti
Kojima Productions ha svelato "Death Stranding Mosquito", film anime diretto da Hiroshi Miyamoto e ambientato nel mondo del celebre videogioco. Il progetto arriva pochi mesi prima dell’uscita di Death Stranding 2: On the Beach - facebook.com Vai su Facebook
Death Stranding: primo teaser per l'anime e nome provvisorio - X Vai su X
Death Stranding: così Hideo Kojima approda sulla spiaggia... del cinema - Hideo Kojima estende Death Stranding oltre il videogioco: un anime intitolato Mosquito e un film live- Da movieplayer.it
Death Stranding: primo teaser per l'anime e nome provvisorio - Nelle scorse ore è uscito il primo teaser trailer di Death Stranding: Mosquito, il film anime ambientato nell’universo ideato dal mitico Hideo Kojima. Come scrive hdblog.it