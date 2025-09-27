De Zerbi impazzisce negli spogliatoi dopo la vittoria del Marsiglia | salta sul tavolo per festeggiare
Il Marsiglia di De Zerbi è momentaneamente primo in Ligue 1 grazie alla vittoria allo scadere contro lo Strasburgo: l'allenatore non si contiene e negli spogliatoi perde la testa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: zerbi - impazzisce
De Zerbi è impazzito Qui ne salterà parecchie - X Vai su X
De Zerbi impazzisce negli spogliatoi dopo la vittoria del Marsiglia: salta sul tavolo per festeggiare - Il Marsiglia di De Zerbi è momentaneamente primo in Ligue 1 grazie alla vittoria allo scadere contro lo Strasburgo: l'allenatore non si contiene e negli ... Segnala fanpage.it
Il Marsiglia vince, De Zerbi scatenato nello spogliatoio! - Dopo la vittoria in rimonta contro lo Strasburgo, il Marsiglia e il suo allenatore esultano come mai prima nello spogliatoio ... libero.it scrive