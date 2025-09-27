De Siervo | Pirateria? Non solo impoverisce il sistema calcio ma mette a rischio la sicurezza degli utenti

De Siervo, ad della Lega Serie A, dopo l’operazione a Catania ha detto: «Colpito il vertice dello streaming illegale, finita l’epoca dell’impunità». L’operazione antipirateria condotta a Catania ha avuto un forte impatto mediatico e istituzionale. A commentare l’iniziativa è stato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, che ha espresso soddisfazione per il lavoro delle autorità e ribadito la necessità di continuare a combattere la diffusione dello streaming illegale anche per l’ Inter. LE PAROLE DI DE SIERVO – «Grandi complimenti alle Autorità, che con questa operazione assestano un colpo forte alla pirateria nella quotidiana battaglia per la legalità nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Internews24.com

