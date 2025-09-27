De Laurentiis sulla lotta Scudetto | Anche la Roma tra le anti-Napoli

Sololaroma.it | 27 set 2025

L’ inizio di stagione della Roma, che domani affronterà il Verona nella quinta giornata di Serie A, è stato sicuramente promettente. Nonostante un rendimento del reparto offensivo tutt’altro che prolifico, i giallorossi hanno collezionato tre vittorie nelle prime quattro partite, con l’unico passo falso fatto registrare nella sconfitta con il Torino. La formazione di Gasperini ha mostrato di aver intrapreso la strada giusta con il neo tecnico, i cui dettami tattici stanno emergendo partita dopo partita, tanto da poterla considerare, almeno secondo qualcuno, una possibile outsider di questo campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Napoli, De Laurentiis a tutto tondo: dal Milan alla lotta scudetto

