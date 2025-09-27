De Laurentiis pronostica | Chi saranno le anti-Napoli? Oltre a Inter Juve e Milan vedo anche quelle due

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quella che sarà la lotta scudetto di quest’anno. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto a margine del Capalbio Film Festival, dove ha ricevuto il Premio all’Eccellenza Cinematografica, affrontando anche temi legati al campionato di Serie A e alla lotta scudetto. Il numero uno del club campione d’Italia ha risposto a una delle domande più frequenti di questo avvio di stagione: chi sarà l’anti-Napoli? Secondo De Laurentiis, le principali avversarie restano le solite tre del nord, ovvero Milan, Inter e Juventus, squadre che storicamente competono per il titolo e che hanno confermato grandi ambizioni anche quest’anno. 🔗 Leggi su Internews24.com

