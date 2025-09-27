Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quella che sarà la lotta scudetto di quest’anno. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto a margine del Capalbio Film Festival, dove ha ricevuto il Premio all’Eccellenza Cinematografica, affrontando anche temi legati al campionato di Serie A e alla lotta scudetto. Il numero uno del club campione d’Italia ha risposto a una delle domande più frequenti di questo avvio di stagione: chi sarà l’anti-Napoli? Secondo De Laurentiis, le principali avversarie restano le solite tre del nord, ovvero Milan, Inter e Juventus, squadre che storicamente competono per il titolo e che hanno confermato grandi ambizioni anche quest’anno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Laurentiis pronostica: «Chi saranno le anti-Napoli? Oltre a Inter, Juve e Milan vedo anche quelle due»