In occasione del Capalbio Film Festival, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. De Laurentiis: «Nel Napoli c’è ancora qualcosa da sistemare». Il Napoli conquista anche il box office? «Abbiamo cominciato a farlo uscire alle ore 20 e questo è ancora più sorprendente. Però i napoletani in Italia sono tanti e la passione per il calcio è esplosiva». Chi è l’anti-Napoli? «Sono sempre le solite tre del nord Milan, Inter, Juventus, ndr., alle quali possiamo aggiungere un’Atalanta e una Roma che si è molto rinforzata con Gasperini. Quest’anno il campionato è estremamente combattivo e sarà anche molto divertente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: «Nel Napoli c’è ancora qualcosa da sistemare, i nove acquisti devono giocare e assimilarsi con gli altri»