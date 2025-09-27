De Laurentiis inserisce la Juventus nella lotta Scudetto | Anche i bianconeri come anti-Napoli più queste squadre… La mappa delle pretendenti al titolo del patron azzurro!
De Laurentiis, presidente del Napoli, si è espresso così a proposito della lotta Scudetto, inserendo anche la Juventus. Le sue parole. Una sfida lanciata dal grande schermo, un messaggio che arriva forte e chiaro. A margine del Capalbio Film Festival, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato della nuova stagione di Serie A, disegnando la mappa delle pretendenti allo Scudetto. E in prima fila, tra le principali antagoniste dei suoi campioni d’Italia, ha inserito, come da tradizione, la Juventus. “Le anti-Napoli? Le solite tre del nord”. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro non si è nascosto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
