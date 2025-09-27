De Giorgi tra coraggio e incoscienza | la mossa Francesco Sani e il jolly al servizio

Oasport.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia di Ferdinando De Giorgi ha scritto un’altra pagina memorabile della sua storia recente battendo la Polonia con un netto 3-0 nella semifinale mondiale di Manila. Un risultato che dice molto più di quello che appare sul tabellino: la partita, infatti, è stata una continua prova di tenuta mentale e tecnica, in cui gli azzurri hanno dimostrato una capacità straordinaria di rimanere lucidi anche nei momenti più complessi. La chiave tattica è stata duplice. Da una parte, la solidità ritrovata del sestetto titolare, con Giannelli a dettare i tempi e Romanò a capitalizzare palloni pesanti con il 62% in attacco già nel primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

de giorgi tra coraggio e incoscienza la mossa francesco sani e il jolly al servizio

© Oasport.it - De Giorgi tra coraggio e incoscienza: la mossa Francesco Sani e il jolly al servizio

In questa notizia si parla di: giorgi - coraggio

Italia in finale, la vendetta di De Giorgi contro critiche e confronti con Velasco. Porro e Sani sono genio e coraggio - Italia in finale ai Mondiali, la vendetta di De Giorgi contro critiche e i confronti con Velasco: Porro e Sani scelte di genio e coraggio ... Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: De Giorgi Coraggio Incoscienza