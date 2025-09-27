De Giorgi tra coraggio e incoscienza | la mossa Francesco Sani e il jolly al servizio

L’Italia di Ferdinando De Giorgi ha scritto un’altra pagina memorabile della sua storia recente battendo la Polonia con un netto 3-0 nella semifinale mondiale di Manila. Un risultato che dice molto più di quello che appare sul tabellino: la partita, infatti, è stata una continua prova di tenuta mentale e tecnica, in cui gli azzurri hanno dimostrato una capacità straordinaria di rimanere lucidi anche nei momenti più complessi. La chiave tattica è stata duplice. Da una parte, la solidità ritrovata del sestetto titolare, con Giannelli a dettare i tempi e Romanò a capitalizzare palloni pesanti con il 62% in attacco già nel primo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - De Giorgi tra coraggio e incoscienza: la mossa Francesco Sani e il jolly al servizio

