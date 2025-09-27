Ddl Calderoli nessun cambio di passo la montagna può attendere

Cms.ilmanifesto.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Calderoli” per la promozione e il riconoscimento delle zone montane. Un provvedimento atteso da anni e che dovrebbe segnare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

ddl calderoli nessun cambio di passo la montagna pu242 attendere

© Cms.ilmanifesto.it - Ddl Calderoli, nessun cambio di passo, la montagna può attendere

In questa notizia si parla di: calderoli - nessun

ddl calderoli nessun cambioDdl Montagna: Stefani, 'legge Calderoli riconosce finalmente realtà montane' - D'ora in avanti ci sarà più attenzione alle esigenze dei territori veramente montani: previsti investi ... Secondo iltempo.it

Ddl montagna: Calderoli, passo avanti con ok Camera, dignita' per terre alte - 'Nuovo passo avanti per il disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato oggi alla Camera. ilsole24ore.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ddl Calderoli Nessun Cambio