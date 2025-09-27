Ddl Calderoli nessun cambio di passo la montagna può attendere
Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Calderoli” per la promozione e il riconoscimento delle zone montane. Un provvedimento atteso da anni e che dovrebbe segnare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: calderoli - nessun
Alessandra Locatelli: ”La riforma sulla disabilità è l’occasione che abbiamo per cambiare prospettiva: guardare alle potenzialità e non ai limiti delle persone. Far crescere questo Paese senza lasciare indietro nessuno”. #PrimaleMarche #28e29settembreVot - facebook.com Vai su Facebook
Ddl Montagna: Stefani, 'legge Calderoli riconosce finalmente realtà montane' - D'ora in avanti ci sarà più attenzione alle esigenze dei territori veramente montani: previsti investi ... Secondo iltempo.it
Ddl montagna: Calderoli, passo avanti con ok Camera, dignita' per terre alte - 'Nuovo passo avanti per il disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, approvato oggi alla Camera. ilsole24ore.com scrive