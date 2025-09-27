Davide Tardozzi rivela | I test a Misano sono stati importanti per Bagnaia e c’è un motivo…
La rinascita di Francesco Bagnaia. Si possono trovare diversi modi per descrivere il ritorno al successo in MotoGP di Pecco sulla Ducati. Quest’oggi, in Giappone, il piemontese è stato protagonista di un sabato sugli scudi: pole-position e vittoria della Sprint Race. Non era mai accaduto quest’anno che il pilota di Chivasso realizzasse una doppietta del genere. Tutto è da legare, a quanto pare, ai test di Misano che si sono tenuti il giorno dopo alla tappa iridata sul circuito “Marco Simoncelli”. Come spiegato dallo stesso Pecco, in Ducati hanno deciso di intervenire in maniera importante per cercare di dare qualcosa che potesse essere gradito allo stile di guida di Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it
