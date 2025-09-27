Davide Lacerenza torna libero e festeggia al ristorante Stefania Nobile | Si ricomincia a vivere

Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria tornato libero dopo la revoca dei domiciliari, ha festeggiato con l'ex compagna (e socia d'affari) Stefania Nobile e la madre Wanna Marchi in un noto ristorante di carne milanese. A ottobre l'udienza sulla richiesta di patteggiamento: 4 anni e 8 mesi per Lacerenza, 3 anni per Stefania Nobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: davide - lacerenza

Stefania Nobile e Davide Lacerenza vogliono risarcire con bottiglie di champagne

Davide Lacerenza e Stefania Nobile chiedono di patteggiare: “Risarciremo con lo champagne della Gintoneria”

Fabrizio Corona e il set sotto casa di Davide Lacerenza: l'annuncio di un nuovo episodio sulla Gintoneria

Davide Lacerenza libero: revocati i domiciliari a Milano Guarda il video al link: https://striscialanotizia.mediaset.it/news/davide-lacerenza-libero-revocati-i-domiciliari-a-milano… #Striscialanotizia #DavideLacerenza - X Vai su X

Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari: da ieri alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi, ma al momento non si può allontanare da Milano. Ieri sera si è concesso una serata in un noto ristorante del centro, per “festeggiare”: è dimagrito di 2 Vai su Facebook

Davide Lacerenza torna libero e festeggia al ristorante, Stefania Nobile: “Si ricomincia a vivere” - Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria tornato libero dopo la revoca dei domiciliari, ha festeggiato con l'ex compagna (e socia d'affari) Stefania ... Segnala fanpage.it

Davide Lacerenza torna libero. Cruciani: "Si sta disintossicando, è dimagrito di 22 chili" - Da ieri (25 settembre, ndr) alle 17:30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi". Da today.it