Davide Lacerenza torna libero e festeggia al ristorante Stefania Nobile | Si ricomincia a vivere

Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria tornato libero dopo la revoca dei domiciliari, ha festeggiato con l'ex compagna (e socia d'affari) Stefania Nobile e la madre Wanna Marchi in un noto ristorante di carne milanese. A ottobre l'udienza sulla richiesta di patteggiamento: 4 anni e 8 mesi per Lacerenza, 3 anni per Stefania Nobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

