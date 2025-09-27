David Guetta e il concerto evento allo Stade de France | È una grande sfida

Amica.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Fan e francesi fanno il conto alla rovescia. È già sold out il concerto evento del DJ francese David Guetta allo Stade de France a giugno 2026 (12-13). È bastato un breve video sui suoi profili social per scatenare le vendite. È la prima volta che il DJ 57enne tra i più famosi al mondo si esibisce qui e non nasconde l’emozione. «Lo Stade de France è una grande sfida», dice alla France presse poco prima che aprissero le prevendite, rivelando di essere rimasto deluso dal mancato invito a esibirsi qui alla cerimonia delle Olimpiadi «ma Parigi è la mia città, allora mi butto!». Con il nuovo Ultimate Monolith Show promette di soprendere ma vuole raggiungere tutti, con biglietti più accessibili. 🔗 Leggi su Amica.it

david guetta e il concerto evento allo stade de france 200 una grande sfida

© Amica.it - David Guetta e il concerto evento allo Stade de France: «È una grande sfida»

In questa notizia si parla di: david - guetta

David Guetta pubblica “Together”, un nuovo inno dance che celebra l’unione

Esce il nuovo brano dei DJs From Mars firmato con David Guetta

David Guetta: non temo l'IA. Il DJ si prepara al grande show a Parigi

David Guetta e il concerto evento allo Stade de France: «È una grande sfida» - È già sold out il concerto di David Guetta allo Stade de France a giugno 2026. Si legge su amica.it

Cerca Video su questo argomento: David Guetta Concerto Evento