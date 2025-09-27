David Guetta e il concerto evento allo Stade de France | È una grande sfida
(askanews) – Fan e francesi fanno il conto alla rovescia. È già sold out il concerto evento del DJ francese David Guetta allo Stade de France a giugno 2026 (12-13). È bastato un breve video sui suoi profili social per scatenare le vendite. È la prima volta che il DJ 57enne tra i più famosi al mondo si esibisce qui e non nasconde l’emozione. «Lo Stade de France è una grande sfida», dice alla France presse poco prima che aprissero le prevendite, rivelando di essere rimasto deluso dal mancato invito a esibirsi qui alla cerimonia delle Olimpiadi «ma Parigi è la mia città, allora mi butto!». Con il nuovo Ultimate Monolith Show promette di soprendere ma vuole raggiungere tutti, con biglietti più accessibili. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: david - guetta
